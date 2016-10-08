Разведка: В Иловайск боевикам привезли танки и "Грады"

Из России на оккупированные части Донбасса боевикам прибыла очередная партия подкрепления, в том числе тяжелое вооружение и ГСМ.

По данным Главного управления разведки Минобороы Украины, в Свердловск боевикам привезли 8 танков, 10 вагонов с боеприпасами и запасные части к БМП.

Также в начале октября в Свердловск прибыли специалисты из Воронежа для установления динамической защиты на танки противника.

"В Иловайск прибыли 20 танков, 5 установок "Град" на платформах, 8 цистерн с горюче-смазочными материалами", - сообщили в разведке.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано соглашение, согласно которому украинские силы, а также боевики отводят вооружения от линии разграничения на трех участках - в районах населенных пунктов Станица Луганская, Золотое и Петровское.

Соглашение вступило в силу 22 сентября. Оно должно быть выполнено в течение 13 дней при условии, что 7 дней в этих районах будет соблюдаться режим тишины.

В МИД состоянию на 3 октября заявили о срыве разведения сил и средств со стороны боевиков, при этом условия для разведения сил в целом выполнены в районах Золотого и Петровского.

7 октября состоялось разведение сил в районе Петровского.

Украинская правда