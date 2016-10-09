Сущенко сутки после задержания не давали ни воды, ни еды

В первые сутки после задержания в России украинскому журналисту Роману Сущенко не давали ни еды, ни воды.

Об этом он рассказал корреспондентам "Новой газеты", которые встретились с ним в СИЗО "Лефортово".

"Спрашиваем Романа, оказывалось ли на него физическое давление. Сущенко говорит, что нет. Но в первые сутки было психологическое давление. И еще в эти первые сутки ему не давали ни еды, ни воды. А первый раз после задержания его покормили в "Лефортове", - пишет издание.

"За все эти дни я похудел уже килограммов на шесть", - сказал Сущенко.

Он также сообщил, что к нему до сих пор не приходил украинский консул.

Кроме того, задержанный журналист не знал, что, кроме чая, может пить воду.

"Воду из-под крана я не пью. Два раза в день, когда здесь разносят еду, то спрашивают: "Чай? Кипяток?" Я беру чай. Чай сладкий. Все-таки для работы мозга нужна глюкоза. Поэтому выбираю чай", - сказал Сущенко, добавив, что воду ему больше не дают.

"Хорошо, что вы пришли. Я хоть теперь знаю, что мне и вода положена. Мне ведь до этого никто не объяснил", - пересказывает слова Сущенко "Новая газета".

Как сообщалось, корреспондент "Укринформа" во Франции Роман Сущенко был задержан 30 сентября в Москве, где находился с частным визитом. Его обвинили в шпионаже, заявив, что он является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУРопровергли обвинения ФСБ.

После закрытых слушаний 1 октября суд принял решение о его аресте на два месяца - до 30 ноября. Вопреки международным нормам и двусторонним договоренностям между Украиной и Россией, Сущенко было отказано в основном праве увидеться с адвокатом и украинским консулом.

7 октября следствие в РФ предъявило украинскому журналисту официальное обвинение в шпионаже.

Украинская правда