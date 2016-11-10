Минобороны про "диверсантов" в Крыму: ФСБ превратилось в фабрику вранья

В Минобороны Украины опровергают информацию ФСБ РФ о задержании в Севастополе якобы участников диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает "Интерфакс-Украина".

"В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет. Российские спецслужбы таким образом пытаются показать свою эффективность, вводя в очередной раз в заблуждение свое высшее российское руководство, народ и международное сообщество", - сообщил Лысенко.

По его словам, если проанализировать последние заявления ФСБ РФ, их предыдущие высказывания, то "можно сделать вывод, что ФСБ превратилась в фабрику вранья".

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

Заявления ФСБ РФ прозвучали на следующий день после того, как стало известно, что следующим президентом США избран Дональд Трамп, которого поддерживала Россия. В Госдуме РФ даже аплодировали новости об избрании Трампа.

Это уже вторая попытка России, оккупировала Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первый раунд состоялся летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности.

Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинский Генштаб назвал эти заявления провокацией, а президент Петр Порошенко считает их фантазиями России.

По утверждению ФСБ РФ, "одним из организаторов предотвращенных терактов является Панов Евгений Александрович, 1977 года рождения, житель Запорожской области, сотрудник ГУР МО Украины". Панов задержан.

Брат Евгения - Игорь Котелянец - считает, что украинца похитили в Запорожской области и вывезли в Крым.

Кроме него, Министерство иностранных дел России заявило, что в Крыму арестован человек по имени Андрей Захтий, которым оказался уроженец Львовской области, житель Евпатории, работавший в строительной сфере.