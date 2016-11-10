ФСБ показала видео с "диверсантами" и визиткой Яроша

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Четверг, 10 ноября 2016, 20:48

Федеральная служба безопасности России обнародовала видео, на котором якобы зафиксировано задержание так называемых "украинских диверсантов" в Крыму.

Ролик появился в четверг вечером.

На смонтированных кадрах российские силовики демонстрируют визитку "Правого сектора", а также оружие, которое якобы нашли в помещении, где мог проживать один из задержанных, и взрывчатку, которую якобы нашли в тайнике где-то на улице.

На видео показывают только одного мужчину из трех задержанных, о которых сообщалось ранее.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Украинская правда

Темы: Политзаключенные Росcия Крым
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IP: 37.115.151.---kaspar shleeh10.11.2016 22:26
шось крепко анекдот про Штірліца, парашют и партбілєт нагадує
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