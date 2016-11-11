Замминистром МВД по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасия Деева

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Пятница, 11 ноября 2016, 01:37

Новым заместителем министра внутренних дел Украины по вопросам евроинтеграции стала 24-летняя Анастасии Деева.

О ее назначении на должность говорится в распоряжении №806, сообщают "Українські новини".

По информации СМИ, Деева работает в Министерстве иностранных дел по гражданско-правовому договору.

Согласно ее декларации за 2015 год, поданной, когда она претендовала на должность, Анастасия Деева получила 4 387 грн доходов, из них 4 380 грн составила стипендия и еще 7 грн - дивиденды и проценты. Также она задекларировала 24 373 долларов доходов полученных за границей.

До переезда в Украину Деева жила в Стокгольме, где по ее же словам, занималась зелеными технологиями.

Темы: МВД
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Комментарии — 3
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило11.11.2016 10:10
Маразм крепчает... Что и неудивительно - реформа МВД с треском луснула. Самую объективную ей оценку дал криминалитет.
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IP: 195.78.69.---Naim11.11.2016 09:20
А при чем зеленые технологии к МВД? Прикольно, а чем она лучше других миллионов выпускников ВУЗов?
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IP: 91.199.93.---chesno111.11.2016 08:57
а кто ещё участвовал в конкурсе?)
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