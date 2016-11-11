СБУ: Россия планирует акции в Украине, чтобы отложили "безвиз". Причастен Мартиросян
Россия готовится провести в Украине в ноябре ряд акций со столкновениями, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.
Об этом заявил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик на брифинге.
"Служба безопасности и Служба внешней разведки Украины получили оперативные материалы, которые разоблачают планы РФ по масштабной дестабилизации ситуации в Украине, старт которой запланирован на 15 ноября", – говорится в заявлении двух ведомств.
"Эти разведданные в целом совпадают с содержанием так называемого плана "Шатун" – массива информации, изъятой из почтового ящика советника президента Российской Федерации Владислава Суркова – и свидетельствуют о начале его осуществления", – сказал Дублик.
По замыслу провокаторов, 15 ноября якобы начнется всеукраинская акция протеста банковских вкладчиков, а 17 ноября она продолжится темой повышения тарифов.
По данным СБУ и Внешней разведки, руководит реализацией этого плана первый заместитель Суркова Ардзинба, а контакт с политическими движениями и общественными организациями в Украине, задействованными в акциях "напрямую или вслепую", осуществляет гражданин Армении Мартиросян.
Цель плана – внутренняя дестабилизация, организация досрочных парламентских выборов с целью приведения ко власти пророссийских сил и ревизии внешнеполитического курса Украины.
Спецслужбы зафиксировали выезды отдельных лиц в РФ для получения финансирования и инструкций по проведению акций. Еще Россия рассчитывает использовать "вслепую" ряд движений.
"Старт активных действий запланирован на 15 ноября – со всеукраинской акции протеста банковских вкладчиков. С 17 ноября основной акцент протестных акций смещается на вопрос повышения тарифов", – заявил Дублик.
"Протест" должен перерасти в блокирование правительственных структур, с расширением претензий и требований к власти. По замыслу российских кураторов, акциям протеста планируется создать видимость массовой поддержки, в частности уже развернута активная агитация в социальных сетях с призывами всяческой помощи "протестантам", – добавил он.
По информации СБУ и СВР, российские "сценаристы" запланировали массовые беспорядки и даже гибель "ряда участников акций протеста".
"Первой контрольно-промежуточной датой определено 24 ноября, когда должен состояться саммит Украина – ЕС, посвященный финализации вопрос о предоставлении Украине безвизового режима", – заявил Дублик и добавил, что цель провокаторов – этот вопрос отложить.
Кроме того, сказал Дублик, на протяжении второй половины ноября – начала декабря планируется проведение сессий нескольких областных советов, которые "под лозунгами децентрализации будут требовать практики договорных отношений" между Кабинетом министров и местными советами.
Ряд областных советов еще раньше принял такое решение, и СБУ известно, "какая из политических сил была инициатором его внесения в повестку дня". Открыто уголовное производство.
"В регионах планируется проведение форумов общин с дальнейшим проведением итогового Всеукраинского форума местных советов. Прямых требований федерализации не предполагается – но избрана стратегия "ползучей эрозии" центральной власти", – предполагают спецслужбы.
Одновременно с дестабилизацией в Киеве Кремль планирует обострение и на фронте, о чем уже свидетельствует усиление напряжения, интенсификации обстрелов до наивысшего за год уровня, провоцирование локальных столкновений, и т.п.
"Цель – загнать украинские власти в тупик и вести наступление с двух сторон – снаружи и внутри. Подчеркиваем, что полученная информация полностью отражена в "Плане первоочередных мероприятий по дестабилизации общественно-политической ситуации в Украине "Шатун", подготовленном в АП РФ", – заявил Дублик.
СБУ призывает граждан не дать использовать себя спецслужбам РФ для дестабилизации.
Алена Рощенко, УП
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референдуму в Нідерландах і ціною втрати територій)
та обмежений безвіз,який будь-якої миті можуть відмінити єврочиновники.
Нереально виглядають розмови про членство в НАТО,коли РФ будує
свої військові бази дуже близько від кордонів України,
коли виконання політичної частини мінська не передбачає повний контроль кордону з РФ.
- ...Разменять Сирию на Украину тоже не получается,как было задумано ранее...
Сценарий предполаавшийся Западом(!). -
(Крим на що міняли/хотіли поміняти,оскільки це питання не увійшло(!) до
переговорного поля нормандсько-мінського формату?)
Це все теми для оновленого формату.
І це все відбувається на тлі якоїсь міфічної "вітрини".
будь-які твої прекрасні мрії після протестів по сценарію кремля закінчаться одним - НАБАГАТО гіршою ситуацією і політично, і економічно, і соціально. Ну власне це ГОЛОВНА мета кремля.
У раші завжди було змагання показати не як в їхніх імперіях гарно живеться, а в тому як вони можуть зробити поганим життя іншим народам.
Все повторюється як із асоціацією - все відкладали,вдавали,що не бачать
війну РФ проти України,наполягали на "безальтернативності" "мінських угод",
які передбачають узаконення розчленування і десуверенізацію України.
Мінський протокол фіксує РФ як посередника,а не агресора.
Вся увага і в Україні, і світі фіксувалася на боротьбі з корупцією,без згадування
керівної ролі МВФ у доведені економіки до жахливого стану і дворічний банкопад.
- Посол Польщі: у разі провалу Мінська новий формат перемовин має стосуватись
і Криму
(Мінськ провалено(!) ще у 2014,але РФ за це нагородили Мінськ-2,який РФ теж провалила.
Захід знову нагородив РФ продовженням Мінська ще на рік і продовжує наполягати
на черговому продовженні.
Путін публічно сказав,що США/НАТО хотіли розмістити військову базу в Криму,тому
вони його окупували,але не надали публічно доказів.
Ось тема для оновленого формату.)
коли путлєр стоїть на кордоні - реальна альтернатива теперішній ситуації - це лднр. Хочеш щоб в Україні було як там ? Тоді підтримуй.