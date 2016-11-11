ОБСЕ: возле Мариуполя выпустили более сотни ракет с "Градов"

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Пятница, 11 ноября 2016, 13:46

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 140 выстрелов из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

"На прошлой неделе три вечера подряд с пятницы по воскресенье наша камера в Широкино зафиксировала огонь из реактивных систем залпового огня. В общем СММ зафиксировала около 140 ракет выпущенных из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя за прошлую неделю", - сказал он.

По его словам, в Луганской области наблюдатели также слышали залпы огня из реактивных систем.

Также Хуг добавил, что СММ зафиксировало более 150 взрывов, вызванных артиллерийским огнем в западных районах Луганской области. По его словам ситуация серьезно обостряется в районе Дебальцево.

Как известно, Хуг также заявил, что на Донбассе в течение всего трех дней ОБСЕ зафиксировала более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда

Темы: Мариуполь обстрел АТО
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Комментарии — 2
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IP: 46.118.158.---Michal-5611.11.2016 14:53
Олег Гавриш:
Вони таким способом вдають із себе дуже принципових і незалежних спостерігачів.
Мол, вони не знають що це за території і хто їх контролює.
Ось такі вони ДУЖЕ об'єктивні!
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IP: 93.75.19.---Олег Гавриш11.11.2016 14:23
Прелесно... "на північний схід". )))
Якщо вже не можете визнати очевидне, пане Хуг і інші з СММ, то пишіть все ж конкретніше - обстріли велись з території контрольованої боївиками.
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