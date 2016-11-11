ОБСЕ: возле Мариуполя выпустили более сотни ракет с "Градов"

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали около 140 выстрелов из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя.

Об этом заявил первый заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг во время брифинга в Киеве.

"На прошлой неделе три вечера подряд с пятницы по воскресенье наша камера в Широкино зафиксировала огонь из реактивных систем залпового огня. В общем СММ зафиксировала около 140 ракет выпущенных из реактивных систем залпового огня в районах северо-восточнее Мариуполя за прошлую неделю", - сказал он.

По его словам, в Луганской области наблюдатели также слышали залпы огня из реактивных систем.

Также Хуг добавил, что СММ зафиксировало более 150 взрывов, вызванных артиллерийским огнем в западных районах Луганской области. По его словам ситуация серьезно обостряется в районе Дебальцево.

Как известно, Хуг также заявил, что на Донбассе в течение всего трех дней ОБСЕ зафиксировала более 4 тысяч нарушений режима прекращения огня.

Украинская правда