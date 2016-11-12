Оружие "диверсантов" в Крыму оказалась игрушечным

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Суббота, 12 ноября 2016, 07:20

Оказалось, что изъятое у так называемых "украинских диверсантов" оружие не боевое и предназначено для игры в страйкбол.

Об этом сообщает informnapalm.org.

Волонтеры международного разведывательного сообщества проанализировали видео на котором якобы зафиксировано задержание так называемых "украинских диверсантов" в Крыму.

На смонтированных кадрах российские силовики демонстрируют визитку "Правого сектора", а также оружие, которое якобы нашли в помещении, где мог проживать один из задержанных, и взрывчатку, которую якобы нашли в тайнике где улице.

Так, на видеозаписи можно увидеть Страйкбольный автомат АК KTR (CYMA CM040J). Зелеными стрелками обозначены провода для подключения аккумулятора. В этой модели он под крышкой ствольной коробки.

 

Страйкбольный автомат Ср-3 "Вихрь".

 

Пневматический пистолет MP-654K. Обратите внимание на два зуба задка ствола. У пистолета Макарова ПМ, а также у газового и травматического аналога таких зубцов нет.

 

Страйкбольные гранаты с наполнителем в виде гороха РГС-4.

 

Газ для заправки страйкбольного оружия Puff Dino PDGG-1100 Green Gas.

 

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Темы: Крым ФСБ Политзаключенные
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