Из-за угрозы терактов Крещатик перекроют и поставят металлоискатели

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Понедельник, 14 ноября 2016, 10:31

В Киеве из-за повышенного уровня террористической угрозы полиция планирует перекрыть улицу Крещатик.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы воюющая держава, у нас достаточно большой уровень террористической угрозы. Прогнозируется значительное скопление людей, мы будем проводить мероприятия, чтобы ничего не случилось и никто не пострадал", – заявил он.

"В частности, будет перекрыта улица Крещатик, будет проводиться поверхностный осмотр, будут задействованы металлоискатели. Это стандартная процедура, думаю, что люди с пониманием к этому отнесутся. Кинологическая служба и взрывотехники будут обследовать места массовых мероприятий. Будет еще ряд мер координации с СБУ", – отметил он.

При этом Крищенко добавил, что планируют перекрыть Крещатик утром 15 ноября.

В то же время, по данным корреспондента "Украинской правды", в понедельник перекрыта для транспорта улица Институтская на участке от Шелковичной в сторону Администрации президента и Нацбанка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 14 ноября возле НБУ собрались около 300 человек с требованием отправить в отставку главу ведомства Валерию Гонтареву, снизить курс доллара и евро до 8 и 11 грн соответственно (на уровне 2013 года).

Митингующие заняли проезжую часть улицы Институтской возле НБУ, а также пешеходную зону.

14 ноября Национальная полиция и Национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.

Ранее в СБУ заявили, что Россия готовится провести в Украине в ноябре ряд акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.

Темы: Киев полиция
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Комментарии — 5
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IP: 93.75.36.---formalin14.11.2016 12:01
Якби йшлося про десятки і сотні, то нехай, хоч воно і неадекватно. А тут очікуються тисячі оздоблений владою! В результаті перекриття вулиць лише ПРОВОКУВАТИМЕ ЗІТКНЕННЯ І СТВОРИТЬ ПЕРСПЕКТИВИ НОВОГО МАЙДАНУ! Президент має дебільних радників і не бачить, що такі дії працюють проти нього. Треба йти на контакти з людьми, виправляти помилки, арештувати Гонтарєву, "брати" друзів-корупціонерів...
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IP: 95.158.42.---Yurek-114.11.2016 11:54
Сситься чоколядовий. Скоро сратиметься...
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IP: 91.77.39.---Leonid Maximov14.11.2016 11:28
"А если и эта власть не справится, мы и её скинем! Опыт есть!" (с) Нерабы-2014
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IP: 37.229.144.---Юрій Шило14.11.2016 11:06
Правильное решение - вспомните теракт в Харькове. А мирный протест эти меры провести не помешают.
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IP: 188.191.20.---krimhanin14.11.2016 11:04
Что можно Юпитеру того нельзя быку.
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