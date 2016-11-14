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Из-за угрозы терактов Крещатик перекроют и поставят металлоискатели

Понедельник, 14 ноября 2016, 09:31

В Киеве из-за повышенного уровня террористической угрозы 15 ноября полиция планирует перекрыть улицу Крещатик.

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил глава Главного управления Национальной полиции Киева Андрей Крищенко.

"Мы воюющая держава, у нас достаточно большой уровень террористической угрозы. Прогнозируется значительное скопление людей, мы будем проводить мероприятия, чтобы ничего не случилось и никто не пострадал", – заявил он.

"В частности, будет перекрыта улица Крещатик, будет проводиться поверхностный осмотр, будут задействованы металлоискатели. Это стандартная процедура, думаю, что люди с пониманием к этому отнесутся. Кинологическая служба и взрывотехники будут обследовать места массовых мероприятий. Будет еще ряд мер координации с СБУ", – отметил он.

При этом Крищенко добавил, что планируют перекрыть Крещатик утром 15 ноября.

В то же время, по данным корреспондента "Украинской правды", в понедельник перекрыта для транспорта улица Институтская на участке от Шелковичной в сторону Администрации президента и Нацбанка.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", 14 ноября возле НБУ собрались около 300 человек с требованием отправить в отставку главу ведомства Валерию Гонтареву, снизить курс доллара и евро до 8 и 11 грн соответственно (на уровне 2013 года).

Митингующие заняли проезжую часть улицы Институтской возле НБУ, а также пешеходную зону.

14 ноября Национальная полиция и Национальная гвардия переходят на усиленный режим работы в связи с высокой террористической угрозой.

Ранее в СБУ заявили, что Россия готовится провести в Украине в ноябре ряд акций с беспорядками, чтобы скомпрометировать Украину в глазах европейского сообщества и помешать введению безвизового режима с Евросоюзом.

Темы: Киевполиция
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