Ляшко о Бойко: кулаки есть, ума нет

Председатель фракции Радикальной партии Олег Ляшко считает, что председатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко продемонстрировал, что имеет кулаки, а не разум.

Об этом он заявил журналистам, комментируя инцидент во время согласительного совета в понедельник, когда Бойко кидался на Ляшко с кулаками.

"Ну он продемонстрировал, что кулаки у него есть. Кулаки есть, ума нет. А у нас наоборот. У нас есть и кулаки, и ум. Только мы кулаки не пускаем в ход в парламенте. Мы можем кулаки пустить, когда на какую-то девушку хулиган в подъезде нападет", – заявил он.

Как известно, Бойко дважды бил Ляшко, когда тот в своем выступлении на согласительном совете обвинял его в работе на Россию.

Комментируя этот инцидент, Бойко заявил, что не намерен в дальнейшем терпеть подобные обвинения и дал понять, что будет реагировать на них таким же образом.

Украинская правда