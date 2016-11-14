Деканоидзе не видит в Трояне независимого человека

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Понедельник, 14 ноября 2016, 15:45

Глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе не считает, что Вадим Троян достоин занять ее место.

Об этом она сказала на пресс-конференции, заявив, что ждет справедливого конкурса по выбору нового главы Нацполиции после ее отставки.

"Но я не вижу, что Вадим Троян – это политически независимый человек. Так что я лично как Хатия Деканоидзе, гражданка Украины не вижу его новым главой. Это мое мнение", – заявила глава полиции.

"Я вижу выход – это конкурс. Я уже это сказала", – подчеркнула она.

"А что касается реформаторов-грузинов, я – гражданка Украины. У меня другого гражданства нету, так что Украину у меня никто не отнимет", – добавила Деканоидзе.

Алена Рощенко, УП

Темы: полиция Деканоидзе
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