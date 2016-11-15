Трамп не обсуждал с Путиным тему Крыма и Донбасса – Песков

Тема признания Крыма частью РФ и конфликта на Донбассе в ходе телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа не поднималась.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс-Украина.

"Нет, не обсуждался", - ответил Песков, отвечая на вопрос, поднималась ли тема о признании Крыма и решении донбасского вопроса.

По его словам, беседа была конструктивной. "В целом тон разговора корреспондировался с тоном заявлений, которые делались еще во время избирательной кампании (Трампа - ред.) на предмет российско-американских отношений", - сказал Песков.

"Но указанные вами темы не затрагивались. Действующим президентом США остается Барак Обама, и именно с ним и его администрацией продолжаем работать до момента инаугурации (нового президента Америки)", - заключил Песков.

14 ноября состоялся разговор Дональда Трампа, избранного президентом США, и президента Российской Федерации Владимира Путина. Разговор прошел по инициативе последнего.

В июле 2016 года Трампа спросили о его отношении к ситуации вокруг Крыма. Он ответил: "Но, вы знаете, жители Крыма, с того, что я слышал, хотят быть скорее с Россией, чем там, где они были. И это тоже следует иметь в виду".

Будущий президент США также обещал рассмотреть вопрос о признании Крыма российским и снятии санкций с России.

Кроме того, Трамп заявлял, что из-за Крыма может начаться третья мировая война.

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