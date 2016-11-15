Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разговор с Трампом инициировал Путин

Вторник, 15 ноября 2016, 08:13

Разговор Дональда Трампа, избранного президентом США, и президента Российской Федерации Владимира Путина состоялся 14 ноября по инициативе последнего.

Как сообщается на сайте Greatagain.gov, Путин позвонил Трампу, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах.

По сообщению, лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов, в том числе угрозы и вызовы, которые стоят перед Соединенными Штатами Америки и Россией, стратегические экономические вопросы и исторические отношения США и России, которые насчитывают более 200 лет.

Трамп сказал Путину, что он надеется иметь крепкие отношения с Россией и ее народом.

Ранее в Кремле сообщили, что Путин и Трамп договорились нормализовать отношения между Россией и США.

Темы: СШАРосcияПутинТрампвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
США
Минфин США: Помощь Украине - это лучшее, что можно сделать для мировой экономики
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
Эстония экстрадировала в США российского контрабандиста западного оружия
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: