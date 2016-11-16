В России заявили, что задержали якобы украинского "разведчика"

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Среда, 16 ноября 2016, 10:43

В России заявляют о задержании в оккупированном Крыму гражданина Украины, которого называют предполагаемым сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

"Задержан в Симферополе предполагаемый сотрудник ГУР МО Украины. Изъяты граната, пистолет, элементы для изготовления СВУ", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в ФСБ РФ заявили о якобы задержании 9 ноября в Севастополе участников "диверсионно-террористической группы Главного управления разведки Минобороны Украины", которые якобы планировали "совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым".

В РФ озвучили фамилии украинских, задержанных в Крыму под видом "диверсантов": Бессарабов Алексей Евгеньевич, Штыбликов Дмитрий Анатольевич, Дудко Владимир Михайлович.

В Минобороны Украины назвали заявления ФСБ РФ ложью. "В реальности никаких диверсантов ФСБ не задерживала, поскольку их в Крыму и Севастополе нет", - сказал спикер Минобороны Андрей Лысенко.

10 ноября Ленинский райсуд оккупированного Севастополя на два месяца арестовал трех задержанных украинцев.

Это уже вторая попытка России, оккупировавшей Крым, обвинить Украину в подготовках диверсий.

Первая состоялась летом 2016 года. Тогда Федеральная служба безопасности России обвинила Министерство обороны Украины в подготовке терактов в аннексированном Крыму.

Темы: Росcия
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Комментарии — 4
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IP: 91.243.218.---ukrru16.11.2016 11:59
Такое ощущение, что в Крыму должно произойти, что то нехорошее и заранее подготавливается общественное мнение "кого нужно мочить в сортирах".
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IP: 193.93.217.---g_oleksiy16.11.2016 11:23
На яких ідіотів розрахована ця гуска локшина?)))
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IP: 84.172.238.---Marina Kranich16.11.2016 11:02
Якби наш президент не був таким боягузом, то в Україні щодня б затримували (і знищували) десятки і навіть сотні російських шпигунів і диверсантів.
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IP: 109.162.121.---solomensky16.11.2016 10:54
А визитівка Яроша!!! Забули?
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