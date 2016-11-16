У Росії заявили, що затримали нібито українського "розвідника"
У Росії заявляють про затримання громадянина України, якого називають ймовірним співробітником головного управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.
"Затримано в Сімферополі ймовірного співробітника ГУР МО України. Вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВУ", - сказав співрозмовник агентства.
Як повідомлялося, в ФСБ РФ заявили про нібито затримання 9 листопада в Севастополі учасників "диверсійно-терористичної групи Головуправління розвідки Міноборони України", які нібито планували "вчинення диверсійних акцій на об'єктах військової інфраструктури і життєзабезпечення півострова Крим".
У РФ озвучили прізвища українців, затриманих в Криму під виглядом "диверсантів": Бессарабов Олексій Євгенович, Штибліков Дмитро Анатолійович, Дудко Володимир Михайлович.
У Міноборони України назвали заяви ФСБ РФ брехнею. "Ніяких диверсантів ФСБ не затримувала, оскільки їх в Криму і Севастополі немає", - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.
10 листопада Ленінський райсуд окупованого Севастополя на два місяці арештував трьох затриманих українців.
Це вже друга спроба Росії, яка окупувала Крим, звинуватити Україну в підготовках диверсій.
Вперше це відбулося влітку 2016 року. Тоді Федеральна служба безпеки Росії звинуватила Міністерство оборони України в підготовці терактів в анексованому Криму.