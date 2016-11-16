Путин срочно выводит Россию из соглашения о Гаагском трибунале

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Среда, 16 ноября 2016, 12:42

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Оно было подписано 16 ноября. 

В документе указано, что такое распоряжение было подписано по предложению Минюста РФ, которое было согласовано с МИДом и другими ведомствами.

"Принять предложение Минюста России <…> о направлении Генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда, принятого Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в г. Риме 17 июня 1998 г.". Россия подписала статут в 2000 году.

МИД РФ должен направить уведомление о таком решении генсеку ООН.

Распоряжение вступает в силу 16 ноября. 

 
Россия вышла из Римского статута по Гааге 

Напомним, накануне в отчете прокурора Международного уголовного суда в Гааге ситуация в Крыму приравнивается к международному вооруженному конфликту.

Украинская правда

Темы: Путин
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IP: 91.199.93.---chesno116.11.2016 13:04
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IP: 46.200.99.---sensor+216.11.2016 12:56
Гитлер 2 засуетился.
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