Путин срочно выводит Россию из соглашения о Гаагском трибунале

Президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение о выходе России из Римского статута Международного уголовного суда (МУС).

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Оно было подписано 16 ноября.

В документе указано, что такое распоряжение было подписано по предложению Минюста РФ, которое было согласовано с МИДом и другими ведомствами.

"Принять предложение Минюста России <…> о направлении Генеральному секретарю ООН уведомления о намерении Российской Федерации не стать участником Римского статута Международного уголовного суда, принятого Дипломатической конференцией полномочных представителей под эгидой ООН в г. Риме 17 июня 1998 г.". Россия подписала статут в 2000 году.

МИД РФ должен направить уведомление о таком решении генсеку ООН.

Распоряжение вступает в силу 16 ноября.

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Украинская правда