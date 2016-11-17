Трамп уже созвонился с почти 30 лидерами других стран

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Четверг, 17 ноября 2016, 02:36

Трамп уже созвонился с почти 30 лидерами других стран

Штаб избранного президента США Дональда Трампа опубликовал список лидеров государств, с которыми он или кандидат на пост вице-президента Майк Пенс общались по телефону с момента победы Трампа на выборах.

Об этом сообщает The Wall Street Journal

Команда Трампа опубликовала список в среду, после того как в The New York Times появилась статья о том, что многие мировые лидеры не могут дозвониться к избранному президенту Штатов.

Издание напоминает, что в понедельник Трамп созвонился с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник состоялся его разговор с украинским президентом Петром Порошенко. Информация о разговоре Трампа и Порошенко была опубликована на сайте главы Украины. Однако штаб Трампа не публиковал новость о разговоре с украинским президентом.

Помимо Путина и Порошенко, в список входят президент Аргентины Маурисио Макри, премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос Кальдерон, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, премьер-министр Ирландии Энда Кенни, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Кроме того, Трамп созвонился с премьер-министром Италии Маттео Ренци, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, королем Иордании Абдалла II, премьер-министром Ливаны Саадом аль-Харири, президентом Мексики Энрике Пенья Ньето, премьер-министром Новой Зеландии Джоном Ки, эмиром Катара Тамимом бин Хамад аль-Тани, премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Также в список тех, с кем пообщался Трамп, вошли президент Кореи Пак Кын Хе, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд, премьер-министр Турции Бинали Йылдырым, наследный принц ОАЭ Мохаммед бин Зайд аль-Нахайян, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, генсек ООН Пан Ги Мун.

Темы: США
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