Порошенко пригласил Трампа к себе

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский президент поздравил Трампа с победой на выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ.

Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

Глава украинского государства пригласил Дональда Трампа осуществить визит в Украину в удобное время.

Как известно, 14 ноября президент России Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп договорились нормализировать отношения между странами.

Украинская правда