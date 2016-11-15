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Порошенко пригласил Трампа к себе

Вторник, 15 ноября 2016, 21:03

Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с избранным президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Украинский президент поздравил Трампа с победой на выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства.

Порошенко также подчеркнул важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ.

Собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

Глава украинского государства пригласил Дональда Трампа осуществить визит в Украину в удобное время.

Как известно, 14 ноября президент России Владимир Путин и новоизбранный президент США Дональд Трамп договорились нормализировать отношения между странами.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкоСШАТрамп
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