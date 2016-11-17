КС взялся за языковой закон Кивалова-Колесниченко
Конституционный суд начал рассмотрение конституционности закона Кивалова-Колесниченко "О принципах государственной языковой политики".
Об этом на своей странице в Facebook написал депутат от "Народного фронта" Леонид Емец.
Он отметил, что необходимый кворум имеется.
По словам депутата, суд решил рассматривать дело без представителя президента.
Также Емец отметил, что депутаты обратились к КС с ходатайством об отводе судей, в отношении которых есть уголовное дело за содействие узурпации власти Януковичем.
Как известно, этот языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко был принят Радой в июле 2012 года. Он предусматривает возможность официального двуязычия в регионах, где численность нацменьшинств превышает 10%.
24 февраля 2014 года Верховная Рада проголосовала за отмену этого закона. Это, в частности, стало основанием для властей Крыма заявить о притеснениях прав русскоязычного населения.
Вместе с тем, на то время и.о. председателя Верховной Рады и и.о. президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.
Олег Шанковский, УП
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