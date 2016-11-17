Рада выделила деньги на крымскотатарский канал ATR

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Четверг, 17 ноября 2016, 13:23
Новости Крыма

Верховная Рада поддержала правительственный закон о внесении изменений в бюджетный кодекс, разрешив выделить средства на поддержку телерадиокомпаний Крыма и Севастополя.

За это решение проголосовали 227 депутатов.

В пояснительной записке к этому закону министр финансов Александр Данилюк писал, что документ "унормирует осуществление расходов государственного бюджета и обеспечит финансовую поддержку ООО "Телевизионная компания "Атлант-СВ" для телеканала с логотипом "АТR T".

Во время обсуждения документа большинство депутатов высказались за принятие этого закона, напомнив, что жители Крыма должны иметь возможность смотреть украинское телевидение и чувствовать поддержку Украины в условиях российской оккупации.

Однако депутат от "Видродження" Антон Яценко выступил против, заявив, что государство не может поддерживать частные телеканалы.

Как известно, крымскотатарский телеканал ATR заявил об отсутствии финансирования из госбюджета Украины и о намерении переехать в Литву.

Главный редактор новостей телеканала Осман Пашаев заявил, что своим постановлением правительство обещало телеканала 40 млн гривен ежегодной помощи от государства, однако Минфин деньги так и не выделил.

После незаконной аннексии Крыма коллаборационистская власть не давала лицензию на вещание независимым СМИ.

Затем же ATR удалось восстановить работу, но им постоянно препятствовали.

Позже эти СМИ потеряли возможность работать в Крыму и переехали в материковую Украину.

Олег Шанковский, УП

Темы: крымские татары Крым СМИ телевидение
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IP: 95.133.225.---Brokerman17.11.2016 13:29
Ленуру Ислямову, настоящему патриоту украинского и крымско-татарского народа ПРИВЕТ!
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