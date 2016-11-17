На Донбассе рекордное количество обстрелов с начала года – ОБСЕ

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Четверг, 17 ноября 2016, 13:43

ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Это значительный, драматический рост количества обстрелов на прошлой неделе. Это самый большой рост за весь период этого года", - сказал он.

Он рассказал, что наблюдатели воочию видели погибших людей и раненых.

"Насилие, которое мы видели на этой неделе, - безумие, и оно должно быть остановлено", - заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ.

Хуг продемонстрировал график, на котором видно, что кривая количества обстрелов резко возросла.

 
С 31 октября число обстрелов резко возросло 
инфографика обсе. для увеличения нажмите на изображние

При этом 2/3 обстрелов были осуществлены с запрещенного оружия.

По данным ОБСЕ, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов выросло фактически на 150%.

Так, было зарегистрировано 2148 взрывов от артиллерийских снарядов, 130 из зенитных установок и 55 из минометов. Большинство из этих взрывов происходит вокруг густонаселенных зон.

По словам Хуга, возле Веселогоровки, Калинового, Троицкогои Новозвановки зафиксированы особенно жестокие ночные обстрелы из зенитных и мультиракетних комплексов.

Татьяна Кусок, УП

Темы: Донбасс
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Комментарии — 3
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IP: 193.46.66.---Sergio_S17.11.2016 15:03
Работает ОБСЕ просто на износ! Это ж надо уметь: почти три года имитировать бурную деятельность, осваивать милионный бюджет, при этом умудриться ни разу не назвать вещи своими именами! Обстрел - барабашки, колонны техники прут из мордора через неконтролируемую границу - мы не знаем кто это; оружие и боеприпасы - шахтеры не иначе как в копанках с помощью нано-технологий производят. Еще и графики красивые ваяют. Вон как выросло кол-во обстрелов украинской территории - А кто стреляет? - А мы откуда знаем? Мы слышим взрыв, видим последствия и все. Нам же никто не написал официального уведомления в стиле "я, гнида Шойгу, по приказу х...ла приказал оккупировать часть украинской территории и убивать украинских солдат и мирных жителей. Дата, подпись"....

А графики - это хорошо, их умные люди придумали.
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IP: 46.118.120.---Michal-5617.11.2016 14:23
"ОБСЄ зафіксувала рекордну з початку року кількість обстрілів на Донбасі."
І звідкіля обстріли, з космосу ?
Невже так важко визначити напрямок обстрілу, з якої території?
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IP: 93.74.43.---Spirito17.11.2016 14:19
Але третій рік у вас РФ посередник,а не агресор-окупант,(який не виконує перший(!) пункт угод - припиненню бойових дій) при неконтрольованих
Україною 409 км кордону з РФ,який самі не контролюєте і не пускаєте
Україну на свій кордон під прикриттям "безальтернативності"
мінських домовленостей та не погоджуєтесь на миротворчу місію
на кордоні України з РФ.
Щоб побачити "ихтамнет" в ОРДЛО та оцінити наслідки окупації -
треба зайти на ту територію.
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