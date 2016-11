На Донбассе рекордное количество обстрелов с начала года – ОБСЕ

ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.

"Это значительный, драматический рост количества обстрелов на прошлой неделе. Это самый большой рост за весь период этого года", - сказал он.

#OSCE’s Hug: No. of ceasefire violations recorded by SMM last week was the highest number seen so far this year #Ukraine