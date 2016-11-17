На Донбассе рекордное количество обстрелов с начала года – ОБСЕ
ОБСЕ зафиксировала рекордное с начала года количество обстрелов на Донбассе.
Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг.
"Это значительный, драматический рост количества обстрелов на прошлой неделе. Это самый большой рост за весь период этого года", - сказал он.
#OSCE’s Hug: No. of ceasefire violations recorded by SMM last week was the highest number seen so far this year #Ukraine— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) November 17, 2016
Он рассказал, что наблюдатели воочию видели погибших людей и раненых.
"Насилие, которое мы видели на этой неделе, - безумие, и оно должно быть остановлено", - заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ.
Хуг продемонстрировал график, на котором видно, что кривая количества обстрелов резко возросла.
При этом 2/3 обстрелов были осуществлены с запрещенного оружия.
По данным ОБСЕ, по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов выросло фактически на 150%.
Так, было зарегистрировано 2148 взрывов от артиллерийских снарядов, 130 из зенитных установок и 55 из минометов. Большинство из этих взрывов происходит вокруг густонаселенных зон.
По словам Хуга, возле Веселогоровки, Калинового, Троицкогои Новозвановки зафиксированы особенно жестокие ночные обстрелы из зенитных и мультиракетних комплексов.
Татьяна Кусок, УП
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А графики - это хорошо, их умные люди придумали.
І звідкіля обстріли, з космосу ?
Невже так важко визначити напрямок обстрілу, з якої території?
Україною 409 км кордону з РФ,який самі не контролюєте і не пускаєте
Україну на свій кордон під прикриттям "безальтернативності"
мінських домовленостей та не погоджуєтесь на миротворчу місію
на кордоні України з РФ.
Щоб побачити "ихтамнет" в ОРДЛО та оцінити наслідки окупації -
треба зайти на ту територію.