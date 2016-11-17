На Донбассе спокойно там, где развели войска – ОБСЕ

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Четверг, 17 ноября 2016, 14:53

На Донбассе возле населенных пунктов Золотое и Петровское, где стороны развели свои силы, не зафиксированы нарушения режима прекращения огня.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

По его словам, на прошлой неделе разведение проиходило возле Золотого и Петровского. "Мы не зафиксировали там нарушений режима прекращения огня", - сказал он.

При этом разведение не произошло в Станице Луганской.

"В Станице Луганской, где стороны также должны развести силы, не произошло никакого прогресса. Там стороны все еще находятся менее чем в 300 м друг от друга, и каждый день наблюдатели видят там воронки от снарядов", - отметил он.

Хуг также призвал украинскую власть сделать работу КПВВ круглосуточной.

Как известно, 21 сентября в Минске было подписано рамочное решение Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств. Разведение должно было состояться на трех участках: Золотое, Петровское и Станица Луганская.

Татьяна Кусок, УП

Темы: ОБСЕ Донбасс
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IP: 193.46.66.---Sergio_S17.11.2016 15:11
Біля Золотого та Петрівського, де сторони розвели свої сили, не зафіксовано порушень режиму припинення вогню.
Про це під час брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг.

Железная логика. Кто ж спорить будет? Вон не высаживались бы союзники в Нормандии в 1944 - и во Франции спокойно было бы. Ну и подумаешь, что часть Франции была оккупирована? Зато тихо. Зря полезли. Жаль, во Вторую Мировую ОБСЕ не было. Глядишь, Адорльфик лишних лет 30 пожил бы.
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