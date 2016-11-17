У Порошенко отреагировали на аудиозапись разговора с пранкером

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Четверг, 17 ноября 2016, 16:30
АПУ

В Администрации президента заявляют, что аудиозапись разговора с Петром Порошенко, обнародованная российским пранкером, смонтирована.

Об этом сообщает в четверг пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Я теперь понимаю, почему так называемые "пранкеры" так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей с российской ФСБ и в Кремле", – пишет Цеголко.

"То, что они обнародовали – смонтирована копия, где полностью вырезано обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска с нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по Минских договоренностях".

Он напомнил, что президент Украины последние недели звонил многим лидерам, чтобы получить поддержку в Генассамблее ООН проекта резолюции о признании Крыма и Севастополя временно оккупированными территориями.

"Порошенко в разговоре с каждым мировым лидером называет Россию агрессором и требует вывода ее войск из Украины. Именно эти вещи не готовы своим гражданам рассказывать российские спецслужбы", – отмечает Цеголко.

"Поэтому они трусливо смонтировали разговор, изъяв оттуда все то, что может нанести вред российской власти. Кстати факт цензуры разговора и свидетельствует, что за этим стоят никакие не "пранкеры", а российские спецслужбы, которые ведут гибридную войну против Украины", – подчеркнул он.

В то же время он сообщил еще один важный нюанс:

"Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины".

Цеголко также приводит отрывок из разговора, который был вырезан из записи:

"Россия должна вывезти свои оккупационные войска. Россия должна обеспечить доступ инспекторов ОБСЕ, в том числе и границы. Россия должна прекратить поставлять вооружение и боеприпасы. Для России это ведь дорогая цена! Крым стоит больше 2 млрд. долларов в год, а строительство коммуникаций стоит еще 2 млрд. И содержание оккупированного Донбасса стоит еще 2 млрд.

В условиях падения цен на нефть и внутренних сложностей, для них это уже, знаешь. Они так бравировали, что санкции на них не действуют, а сегодня им уже и Чечню не за что содержать. Они обрезают содержание, понимаешь. Уже зарплаты и пенсии себе снижают. Вот это цена за ту авантюру. Кому она нужна?"

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Кузнецов (Вован) 17 ноября опубликовал аудиозапись разговора.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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Комментарии — 10
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IP: 194.44.172.---elvtes17.11.2016 18:20
Не довіряє у нас народ владі, не вірю що такі розмови не записуються, а отже можна опублікувати запис без змін. Звісно якщо були такі вирізані слова...
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IP: 188.163.105.---кронгартен17.11.2016 18:14
это какой-то позор
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IP: 195.24.234.---Oliya Levinzon17.11.2016 17:36
Президент виглядав просто супер. Навіть не чекав від нього такого. Правда!
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IP: 185.26.182.---Stelja17.11.2016 17:26
Полковник Вешняк:
Я так розумію, що сам факт так званої "РОЗМОВИ" не заперечується взагалі?!
Як на мене, патякання про буцімто якийсь "монтаж" є ще більшим кретинізмом, ніж сама "РОЗМОВА"!
Ну чого Ви відразу кидаєтесь такими висловами. Вам сказано-розмова дійсно відбулася, але зроблено монтаж-вирізано вищевказані різкі і негативні в бік рф висловлювання, справедливі, до речі.
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IP: 178.92.157.---sensor+217.11.2016 17:08
Полковник Вешняк:

Так звану "гібридну" війну можливо вести лише проти такої ж "гібридної" влади на чолі з гібридним Педро!
Ху%ню какую-то несёте.
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