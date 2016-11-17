Пранкер с РФ опубликовал запись разговора с якобы Порошенко
Российский пранкер Владимир Кузнецов (Вован) опубликовал аудиозапись разговора с якобы президентом Украины Петром Порошенко.
Пранкер в опубликованной записи представляется президентом Кыргызстана.
Во время разговора с якобы Порошенко он обсуждает участие Украины в СНГ, Минские переговоры и отношения Порошенко к Путину.
Также обсуждают самопровозглашенные республики "ДНР" и "ЛНР", а также Крым. В частности, якобы Порошенко заявил, что Украина для восстановления Крыма понадобится 24 часа.
В конце разговора пранкер с якобы Порошенко обсуждают вопрос переоформления фабрики "Рошен" в России.
Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.
В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.
Украинская правда