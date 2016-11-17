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У Порошенко показали настоящий разговор с российскими пранкерами

Четверг, 17 ноября 2016, 15:30
У Порошенко показали настоящий разговор с российскими пранкерами
АПУ

В Администрации президента заявляют, что аудиозапись разговора с Петром Порошенко, обнародованная российским пранкером, смонтирована.

Об этом сообщает в четверг пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Facebook.

"Я теперь понимаю, почему так называемые "пранкеры" так долго ждали. Они монтировали разговор и еще дольше его утверждали у своих руководителей с российской ФСБ и в Кремле", – пишет Цеголко.

"То, что они обнародовали – смонтирована копия, где полностью вырезано обвинения России в оккупации части Украины и нежелании выводить свои войска с нашей земли, любое упоминание Путина и невыполнения им взятых на себя обязательств по Минских договоренностях".

Он напомнил, что президент Украины последние недели звонил многим лидерам, чтобы получить поддержку в Генассамблее ООН проекта резолюции о признании Крыма и Севастополя временно оккупированными территориями.

"Порошенко в разговоре с каждым мировым лидером называет Россию агрессором и требует вывода ее войск из Украины. Именно эти вещи не готовы своим гражданам рассказывать российские спецслужбы", – отмечает Цеголко.

"Поэтому они трусливо смонтировали разговор, изъяв оттуда все то, что может нанести вред российской власти. Кстати факт цензуры разговора и свидетельствует, что за этим стоят никакие не "пранкеры", а российские спецслужбы, которые ведут гибридную войну против Украины", – подчеркнул он.

В то же время он сообщил еще один важный нюанс:

"Расследование показало, что, к сожалению, не обошлось без участия сотрудников внешнеполитического ведомства Кыргызстана. Ведь они способствовали организации разговора, предоставив контактные телефоны Администрации президента Кыргызстана. А потом, когда все произошло, несколько дней не отвечали на звонки из Украины".

Цеголко также приводит отрывок из разговора, который был вырезан из записи:

"Россия должна вывезти свои оккупационные войска. Россия должна обеспечить доступ инспекторов ОБСЕ, в том числе и границы. Россия должна прекратить поставлять вооружение и боеприпасы. Для России это ведь дорогая цена! Крым стоит больше 2 млрд. долларов в год, а строительство коммуникаций стоит еще 2 млрд. И содержание оккупированного Донбасса стоит еще 2 млрд.

В условиях падения цен на нефть и внутренних сложностей, для них это уже, знаешь. Они так бравировали, что санкции на них не действуют, а сегодня им уже и Чечню не за что содержать. Они обрезают содержание, понимаешь. Уже зарплаты и пенсии себе снижают. Вот это цена за ту авантюру. Кому она нужна?"

Как известно, 2 ноября в аппарате президента Кыргызстана опровергли появившееся на официальном сайте президента Украины Петра Порошенко, о телефонном разговоре с президентом Алмазбеком Атамбаевым.

В четверг российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили, что позвонили президенту Украины Петру Порошенко.

Кузнецов (Вован) 17 ноября опубликовал аудиозапись разговора.

Украинская правда

Темы: Порошенко
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