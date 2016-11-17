Безвиз для Украины: Порошенко призвал ЕС завершить процесс

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Четверг, 17 ноября 2016, 18:05

Президент Петр Порошенко приветствовал решение комитета постоянных представителей кран-членов ЕС о механизме запуска безвизового режима для Украины.

Об этом он пишет в Твиттере в четверг.

"Поздравляю долгожданное решение Совета ЕС на уровне послов о безвизе для Украины", – отметил он.

"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", - подчеркнул Порошенко.

В то же время руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что это решение является промежуточным, и Киев ждет дальнейшая работа с ЕС, чтобы оно стало реальностью.

"Это не окончательное, это промежуточное решение, и нужно дальше стучать", – сказала Гопко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран-членов ЕС решил, что безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.

Темы: визы ЕС
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IP: 193.0.205.---Yury Petrov17.11.2016 19:18
Да надо мне ваш безвиз если за 3 года мой доход сократился с 500 долларов до 75. Тут скоро жрать нечего будет а они как заведенные безвиз да безвиз... Я раньше спокойно мог и по визе поехать а теперь мне не до поездок. В общем слов нет - одни выражения
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