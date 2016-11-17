Безвіз для України: Порошенко закликав ЄС завершити процес

Президент Петро Порошенко привітав рішення комітету постійних представників кран-членів ЄС про механізм запуску безвізового режиму для України.

Про це він пише у Твіттері у четвер.

"Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України", – зазначив він.

Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016

"Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання", – наголосив Порошенко.

Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання — Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016

Водночас керівник парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко вважає, що це рішення є проміжним, і на Київ чекає подальша робота з ЄС, щоб воно стало реальністю.

"Це не остаточне, це проміжне рішення, і потрібно далі стукати", – сказала Гопко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як повідомлялося, комітет постійних представників кран-членів ЄС вирішив, що безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.