Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Безвіз для України: Порошенко закликав ЄС завершити процес

Четвер, 17 листопада 2016, 17:05

Президент Петро Порошенко привітав рішення комітету постійних представників кран-членів ЄС про механізм запуску безвізового режиму для України.

Про це він пише у Твіттері у четвер.

"Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України", – зазначив він.

"Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання", – наголосив Порошенко.

Водночас керівник парламентського комітету із закордонних справ Ганна Гопко вважає, що це рішення є проміжним, і на Київ чекає подальша робота з ЄС, щоб воно стало реальністю.

"Це не остаточне, це проміжне рішення, і потрібно далі стукати", – сказала Гопко агентству "Інтерфакс-Україна" в четвер.

Як повідомлялося, комітет постійних представників кран-членів ЄС вирішив, що безвізовий режим для України та Грузії набудуть чинності одночасно зі стартом роботи нового механізму призупинення "безвізу", узгодження якого зараз завершується.

Теми: візиЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоСунак з візитом прибув до Києва

ДБР проводить обшуки в справі онлайн-казино, пов'язаних із Parimatch – джерело

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
візи
Прикордонники розповіли, скільки росіян отримали українські візи за рік
Латвія частково відновлює видачу віз росіянам, яку призупиняла під час заколоту
Главі МЗС Бельгії загрожує вотум недовіри через візи для представників Ірану та РФ
Останні новини
15:26
Спроба підкупу Найєма і Кубракова: НАБУ і САП завершили розслідування щодо двох нардепів
15:26
Сирський: Наступ російської армії зазнає невдачі
15:21
Бізнес продовжує наполягати на ризиках Нацстратегії доходів - заява
15:21
Медведєв під час візиту Сунака до Києва пригрозив війною Британії
15:03
Арахамія пояснив, що не сподобалося Комітету у законопроєкті про мобілізацію
15:02
В Україні продовжує дешевшати паливо: актуальні ціни
15:01
ВІДЕОУ Львові протезують військового, якому в полоні ампутували руки й ноги
14:43
Варшава відреагувала на заяви Росії про затримання "польського шпигуна"
14:39
Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, оселився у Шотландії
14:30
Ключовий російський виробник БПЛА попри санкції нарощує виробництво: злиті документи
Усі новини...
Реклама: