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Безвиз для Украины: Порошенко призвал ЕС завершить процесс

Четверг, 17 ноября 2016, 17:05

Президент Петр Порошенко приветствовал решение комитета постоянных представителей стран-членов ЕС о механизме запуска безвизового режима для Украины.

Об этом он пишет в Твиттере в четверг.

"Поздравляю долгожданное решение Совета ЕС на уровне послов о безвизе для Украины", – отметил он.

"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", - подчеркнул Порошенко.

В то же время руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что это решение является промежуточным, и Киев ждет дальнейшая работа с ЕС, чтобы оно стало реальностью.

"Это не окончательное, это промежуточное решение, и нужно дальше стучать", – сказала Гопко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.

Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран-членов ЕС решил, что безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.

Темы: визыЕС
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