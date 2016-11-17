Безвиз для Украины: Порошенко призвал ЕС завершить процесс
Президент Петр Порошенко приветствовал решение комитета постоянных представителей стран-членов ЕС о механизме запуска безвизового режима для Украины.
Об этом он пишет в Твиттере в четверг.
"Поздравляю долгожданное решение Совета ЕС на уровне послов о безвизе для Украины", – отметил он.
Вітаю довгоочікуване рішення Ради ЄС на рівні послів про безвіз для України— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016
"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", - подчеркнул Порошенко.
Закликаю ЄС завершити процес надання безвізового режиму для України без подальших зволікань та виконати свої зобов’язання— Петро Порошенко (@poroshenko) November 17, 2016
В то же время руководитель парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко считает, что это решение является промежуточным, и Киев ждет дальнейшая работа с ЕС, чтобы оно стало реальностью.
"Это не окончательное, это промежуточное решение, и нужно дальше стучать", – сказала Гопко агентству "Интерфакс-Украина" в четверг.
Как сообщалось, комитет постоянных представителей стран-членов ЕС решил, что безвизовый режим для Украины и Грузии вступит в силу одновременно со стартом работы нового механизма приостановления "безвиза", согласование которого сейчас завершается.