Суд постановил считать сына Януковича непричастным к расстрелам Майдана
Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.
Соответствующее решение, принятое судом в пятницу, "Украинской правде" прислал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.
Речь идет о следующем заявлении, сделанном депутатом, советником министра внутренних дел Антоном Геращенко ровно два года назад – 18 ноября 2014 года:
"Мы понимаем четко, что организацией массовых убийств, за ними стоит … – Александр Янукович. Без их (Александра Януковича) команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции".
Суд обязал МВД сообщить на своем официальном сайте о данном решении в течение месяца со дня вступления его в законную силу.
Комментируя это решение, спикер МВД Артем Шевченко заявил "Украинской правде", что ведомство отреагирует на него лишь после того, как юристы МВД получат сам документ и проанализируют его.
"УП" обратилась за комментарием по этому поводу к Антону Геращенко и ожидает его ответа.
Олег Шанковский, УП
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Иван Краснополянов:
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
Иван Краснополянов:
Вам краще пасує нік Красножопов
Вам краще пасує нік Красножопов