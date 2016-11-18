Суд постановил считать сына Януковича непричастным к расстрелам Майдана

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Пятница, 18 ноября 2016, 16:44

Печерский райсуд Киева признал недостоверной, унижающей честь, достоинство и деловую репутацию информацию о причастности сына экс-президента Виктора Януковича Александра к убийствам на Майдане.

Соответствующее решение, принятое судом в пятницу, "Украинской правде" прислал пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

Речь идет о следующем заявлении, сделанном депутатом, советником министра внутренних дел Антоном Геращенко ровно два года назад – 18 ноября 2014 года:

"Мы понимаем четко, что организацией массовых убийств, за ними стоит … – Александр Янукович. Без их (Александра Януковича) команды невозможно было бы применение огнестрельного оружия сотрудниками милиции".

Суд обязал МВД сообщить на своем официальном сайте о данном решении в течение месяца со дня вступления его в законную силу.

 

Комментируя это решение, спикер МВД Артем Шевченко заявил "Украинской правде", что ведомство отреагирует на него лишь после того, как юристы МВД получат сам документ и проанализируют его.

"УП" обратилась за комментарием по этому поводу к Антону Геращенко и ожидает его ответа.

Олег Шанковский, УП

Темы: Янукович Майдан суд Геращенко
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Комментарии — 7
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 18:41
Иван Краснополянов:
Свою справку проверьте, обновить пора, Кащенко Вас ждёт.
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IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов18.11.2016 18:18
Logic2009:
Иван Краснополянов:
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
Вы, голубчик, просто неподражаемы! Искрометный ум, космических размеров интеллект, тончайший, аж до полутонов, сарказм. Сразу видно-сделаны не валенком! Генофонд европейской державы! Утерли нос дремучему мордорцу! Именно так я себе и представлял современных европейских украинцев, очистившихся от вековой ордынской скверны, узревших в себе трипольские хромосомы и одвичную лыцарскую природу. Сразу видно, что вас рожали не в мазанке на земляном полу, среди кур и навоза! Ваши родители точно не пели про Галю, что пидманули..... Завидую! 24 числа будете без виз в Париже крем-марго кушать... Ну, что же... Каждому свое. Пойду от зависти хряпну стекломою с ежатиной.
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 18:03
Иван Краснополянов:
Красножопов, занимайтесь своими спикерами для которых
"парламент не место для дискуссий", и не Ваше собачье дело,
что делается у нас.
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IP: 82.145.221.---Иван Краснополянов18.11.2016 17:49
Logic2009:
Иван Краснополянов:

Вам краще пасує нік Красножопов
Ваш умственный уровень понятен сразу. Несомненно, что вы лицо современной Украины, интеллекуальный собеседник, европейский интеллегент и просто содержательный собеседник....
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IP: 91.196.178.---Logic200918.11.2016 17:38
Иван Краснополянов:

Вам краще пасує нік Красножопов
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