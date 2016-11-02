Гройсман поручил Стецю выявить угрозы для Общественного вещания

Премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру информационной политики Юрию Стецю предусмотреть возможные угрозы для запуска Общественного телевидения и внести соответствующие предложения, чтобы устранить их.



Об этом он сказал на заседании правительства 2 ноября.



"Если есть какие-то угрозы, мы сейчас должны их обнаружить и ликвидировать... Я бы хотел сейчас поручить профильному министру Юрию Стецю... проработайте вопрос совместно с коллегами-народными депутатами, внесите предложения, что нужно принять правительству, и мы это с удовольствием сделаем", – сказал премьер.



Гройсман подчеркнул, что "никто не должен ставить под сомнение необходимость создания Общественного телевидения в Украине".

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

В комментарии "Украинской правде" Аласания заявил, что бюджет компании на 2017 год не позволит провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Журналисты, медиа-эксперты и народные депутаты обратились к президенту, Кабмину и Верховной Раде с требованием не срывать реформу Общественного вещания.

В то же время, по мнению председателя Госкомтелерадио Олега Наливайко, возможная отставка Аласании не повлияет на сроки создания Общественного вещания.

Ранее Наливайко прогнозировал, что Общественное вещание в Украине начнет свою работу с 1 января 2017 года.

Валентина Романенко, УП