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Госкомтелерадио еще выясняет, кто должен увольнять Аласанию

Вторник, 1 ноября 2016, 17:42

Государственный комитет телевидения и радиовещания выясняет процедурные нюансы с правительством относительно вопроса об увольнении главы НТКУ Зураба Аласании.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказал во вторник председатель Госкомтелерадио Олег Наливайко.

"Нужно выяснить процедурные нюансы с Кабинетом министров, который его назначал. С тех пор Госуправления передало эти полномочия Госкомтелерадио. Якобы сейчас это должно быть наше решение. Мы отправили письмо-вопрос в Кабмин, чтобы выяснить этот вопрос", – сообщил Наливайко.

"Мы с ним договорились, что он 2 недели полноценно работает", – указал он.

Председатель Госкомтелерадио отметил, что заявление Аласании стало для него неожиданностью:

"Вчера у нас было заседание рабочей группы по подготовке Евровидение вместе с Зурабом и другими членами комитета, абсолютно конструктивно обсуждали все рабочие моменты...", - поведал Наливайко.

"Я лично говорил и говорю, что коней на переправе не меняют. Но разговаривал сегодня с Зурабом. Мне кажется, что он для себя решение принял", – добавил он.

О возможных мотивах решения Аласании Наливайченко указал следующее:

"Думаю, что это связано, во-первых, с нервными перегрузками: мы с ним вместе с марта 2014 года пришли на свои должности и "сю скалу лупали". Сейчас огромная нагрузка от Евровидения, не урегулированы много законодательных актов, проблемы с финансированием... я думаю это главная причина. И вторая причина, на мой личный взгляд, что Зураб однозначно будет баллотироваться в марте-апреле на пост главы уже Общественной телерадиокомпании", – отметил председатель Госкомтелерадио.

По словам Наливайченко, с точки зрения политологии лучше это делать с позиции общественного деятеля, чем изнутри компании.

В то же время, по его мнению отставка Аласания не повлияет на сроки создания Общественного вещания:

"Общественное – это необратимый уже процесс, главное было преодолеть первый этап, мы его прошли", – заверил Наливайченко.

Ранее Наливайко прогнозировал, что Общественное вещание в Украине начнет свою работу с 1 января 2017 года.

Как известно, 1 ноября генеральный директор Национальной телекомпании Украины Зураб Аласания написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности главы НТКУ.

Аласания в комментарии УП заявил, что бюджет компании на 2017 год не даст провести ни Евровидение, ни начать работу Общественного вещания.

Издание "Телекритика" со ссылкой на источник на медиарынке, знакомый с обсуждением возможных кандидатур, сообщило, что новым гендиректором НТКУ может стать заместитель Аласании Александр Харебин.

Валентина Романенко, УП

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Темы: телевидениеСМИГоскомтелерадио
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