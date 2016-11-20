Богданов признал, что видео с его осовбождением следственный эксперимент
Обнародованная Службой безопасности Украины видеозапись с освобождением из заложников бывшего офицера ФСБ России Ильи Богданова постановка.
Об этом сам Богданов рассказал в интервью изданию Depo.ua.
"Это видео снято не в момент захвата преступной группировки. Это снималось, когда проводился следственный эксперимент. Но есть записи телефонных переговоров, которые не были обнародованы, то есть тех, когда я был на волосок от смерти, и не было никакой надежды на кого-нибудь", - рассказал Богданов.
Как сообщалось, об исчезновении в Киеве Богданова стало известно 14 ноября.
18 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что украинские правоохранители предотвратили убийство Богданова преступной группировкой, управляемой из России.
По его словам, Богданова похитили в Киеве и переправили в Харьков. По замыслу российских кураторов, его должны были убить, а труп переправить в Россию.
Как известно, Богданов был кадровым офицером ФСБ, в 2014 году перешел на сторону Украины, участвовал в боевых действиях на Донбассе как боец "Правого сектора", в частности, провел в диспетчерской башне Донецкого аэропорта около месяца. Богданов получил гражданство Украины.
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