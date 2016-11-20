Обама призвал не оценивать Трампа предвзято

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 06:01

Президент США Барак Обама выступил против предвзятости в отношении будущего американского лидера Дональда Трампа.

С таким обращением Обама выступил перед студентами и молодыми лидерами в Лиме в субботу, 20 ноября, пишет DW.com.  

"Не ожидайте худшего, надейтесь на то, что администрация выполнит свою работу. И только тогда можно будет давать свою оценку", - заявил он.

"Это всегда не одно и то же, как человек ведет предвыборную кампанию и как он потом руководит страной", - приводит слова действующего президента агентство dpa.

Обама пояснил, что не ожидает серьезных изменений во внешнеполитическом курсе США в отношении Латинской Америки. По его мнению, лучший способ защищать американские интересы - это поддерживать хорошие отношения с соседними государствами.

Барак Обама прибыл в столицу Перу, где в эти дни проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В нем принимают участие более чем 1000 делегатов, представляющих 21 государство.

Как сообщалось, в кулуарах саммита, возможно, состоится последняя встреча Барака Обамы и Владимира Путина, который также прибыл в Перу.

Темы: Обама Трамп США
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