Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обама призвал не оценивать Трампа предвзято

Воскресенье, 20 ноября 2016, 05:01

Президент США Барак Обама выступил против предвзятости в отношении будущего американского лидера Дональда Трампа.

С таким обращением Обама выступил перед студентами и молодыми лидерами в Лиме в субботу, 20 ноября, пишет DW.com.  

"Не ожидайте худшего, надейтесь на то, что администрация выполнит свою работу. И только тогда можно будет давать свою оценку", - заявил он.

"Это всегда не одно и то же, как человек ведет предвыборную кампанию и как он потом руководит страной", - приводит слова действующего президента агентство dpa.

Обама пояснил, что не ожидает серьезных изменений во внешнеполитическом курсе США в отношении Латинской Америки. По его мнению, лучший способ защищать американские интересы - это поддерживать хорошие отношения с соседними государствами.

Барак Обама прибыл в столицу Перу, где в эти дни проходит саммит стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). В нем принимают участие более чем 1000 делегатов, представляющих 21 государство.

Как сообщалось, в кулуарах саммита, возможно, состоится последняя встреча Барака Обамы и Владимира Путина, который также прибыл в Перу.

Темы: ОбамаТрампСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Все новости...
Обама
Обама объяснил, почему США не вмешались, когда аннексировали Крым: там было много симпатиков РФ
Россия запретила въезд Обаме
Байден рассказал Обаме о планах идти в президенты во второй раз
Последние новости
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
19:15
На фронте в течение суток 85 столкновений, больше всего атак на Авдеевском направлении – Генштаб
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
Все новости...
Реклама: