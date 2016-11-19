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Путін і Обама можуть зустрітися "на ногах" на саміті у Перу - Пєсков

Субота, 19 листопада 2016, 22:12

Президенти Росії і США Володимир Путін та Барак Обама можуть провести зустріч "на ногах" під час саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Перу ввечері у суботу або на одному із заходів в неділю.

Про це заявив прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.

"Вони так чи інакше під час саміту перетинаються. Тобто сьогодні, якщо тільки вони перетнуться на вечірньому обіді - це перший загальний захід. Тому що на діловій консультативній раді, наскільки нам відомо, Обами не буде. Ну і завтра - цілий день", - сказав Пєсков та додав, що домовленостей про окрему зустріч не було.

Теми: ПутінОбамаСША
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