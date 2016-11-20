Президентські "праймеріз" у Франції: У республиканцев лидирует активный сторонник Путина
По данным экзит-полов, в первом туре "праймериз" - выбора кандидата в президенты Франции от правых и центристов - лидирует активный сторонник президента РФ Владимира Путина, экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.
Данные опросов сообщает местное издание BMFTV.
По данным экзит-полов, Ален Жюппе и экс-президент Франции Николя Саркози - на втором и третьем местах соответственно.
RÉSULTATS MIS A JOUR.— BFMTV (@BFMTV) November 20, 2016
Fillon 43.7
Juppé 27.8
Sarkozy 21.7https://t.co/43i9Z5GmeE pic.twitter.com/6FEdwPgHGg
По состоянию на 23:00, по данным подсчета 63% голосов избирателей на "праймериз", Фийон получает 43% голосов, Жюппе - 27%, Саркози - 22%.
Позже Саркози выступил с заявлением, в котором признал свое поражение на "праймериз". Также Саркози сообщил, что во втором туре поддержит кандидатуру Франсуа Фийон.
#LaPrimaire #Sarkozy appelle ce soir à voter pour #Fillon, son ancien Premier ministre, en tête des voix pic.twitter.com/lo7cPU1SbD— BFMTV (@BFMTV) November 20, 2016
Эксперты предполагают, что именно победитель этого отбора с большой долей вероятности возглавит Францию в мае 2017 года.
Соперником победителя этих "праймериз" станет, скорее всего, ультраправая Марин Ле Пен, которая, по данным социсследований, с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах - лидера республиканцев Николя Саркози. Он, в свою очередь, судя по "праймериз", во второй тур отбора кандидата не проходит.
Для проведения "праймериз" во Франции было открыто 10 228 участков, для участия в голосовании нужно заплатить 2 евро и подписать "Хартию о смене власти", в которой сообщается, что избиратель "разделяет ценности республиканских правых и центристов".
Второй тур первичных выборов у правых и центристов состоится 27 ноября.
Украинская правда
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Конкретно:
"Суперником переможця цих "праймеріз" стане, скоріш за все, ультраправа Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у
президентських рейтингах - лідера республіканців Ніколя Саркозі."
Насправді, згідно з вашим англомовним джерелом, перемога Ля Пен можлива тільки якщо у другий тур взагалі не вийде абсолютний фаворит президентської гонки - Ален Жюпе, що дуже малоймовірно. В будь якому іншому випадку перемогу здобуде саме він.
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