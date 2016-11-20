Президентські "праймеріз" у Франції: У республиканцев лидирует активный сторонник Путина

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Воскресенье, 20 ноября 2016, 23:18

По данным экзит-полов, в первом туре "праймериз" - выбора кандидата в президенты Франции от правых и центристов - лидирует активный сторонник президента РФ Владимира Путина, экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Данные опросов сообщает местное издание BMFTV

По данным экзит-полов, Ален Жюппе и экс-президент Франции Николя Саркози - на втором и третьем местах соответственно.

 

По состоянию на 23:00, по данным подсчета 63% голосов избирателей на "праймериз", Фийон получает 43% голосов, Жюппе - 27%, Саркози - 22%.

 

Позже Саркози выступил с заявлением, в котором признал свое поражение на "праймериз". Также Саркози сообщил, что во втором туре поддержит кандидатуру Франсуа Фийон.

Эксперты предполагают, что именно победитель этого отбора с большой долей вероятности возглавит Францию в мае 2017 года.

Соперником победителя этих "праймериз" станет, скорее всего, ультраправая Марин Ле Пен, которая, по данным социсследований, с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах - лидера республиканцев Николя Саркози. Он, в свою очередь, судя по "праймериз", во второй тур отбора кандидата не проходит.

Для проведения "праймериз" во Франции было открыто 10 228 участков, для участия в голосовании нужно заплатить 2 евро и подписать "Хартию о смене власти", в которой сообщается, что избиратель "разделяет ценности республиканских правых и центристов".

Второй тур первичных выборов у правых и центристов состоится 27 ноября. 

Украинская правда

Темы: Франция виборы Росcия Путин
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IP: 37.163.172.---Vlad Lisovyy21.11.2016 01:48
@ukrpravda Шановна редакція, скажіть мені, будь ласка, у вас настільки непрофесійний переклад з англійської, чи ви свідомо перекручуюте факти задля сенсації?
Конкретно:
"Суперником переможця цих "праймеріз" стане, скоріш за все, ультраправа Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у
президентських рейтингах - лідера республіканців Ніколя Саркозі."
Насправді, згідно з вашим англомовним джерелом, перемога Ля Пен можлива тільки якщо у другий тур взагалі не вийде абсолютний фаворит президентської гонки - Ален Жюпе, що дуже малоймовірно. В будь якому іншому випадку перемогу здобуде саме він.
Якщо проблема в перекладі, то звертайтесь - допоможу відредагувати. Якщо ж це політика редакції - публікувати неправдиві, але скандальні факти, то раджу її змінити, бо це не
відповідає імені вашого засновника.
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