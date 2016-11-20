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Президентские "праймериз" во Франции: У республиканцев лидирует активный сторонник Путина

Воскресенье, 20 ноября 2016, 22:18

По данным экзит-полов, в первом туре "праймериз" - выбора кандидата в президенты Франции от правых и центристов - лидирует активный сторонник президента РФ Владимира Путина, экс-премьер-министр Франции Франсуа Фийон.

Данные опросов сообщает местное издание BMFTV

По данным экзит-полов, Ален Жюппе и экс-президент Франции Николя Саркози - на втором и третьем местах соответственно.

 

По состоянию на 23:00, по данным подсчета 63% голосов избирателей на "праймериз", Фийон получает 43% голосов, Жюппе - 27%, Саркози - 22%.

 

Позже Саркози выступил с заявлением, в котором признал свое поражение на "праймериз". Также Саркози сообщил, что во втором туре поддержит кандидатуру Франсуа Фийон.

Эксперты предполагают, что именно победитель этого отбора с большой долей вероятности возглавит Францию в мае 2017 года.

Соперником победителя этих "праймериз" станет, скорее всего, ультраправая Марин Ле Пен, которая, по данным социсследований, с огромным отрывом опережает ближайшего конкурента в президентских рейтингах - лидера республиканцев Николя Саркози. Он, в свою очередь, судя по "праймериз", во второй тур отбора кандидата не проходит.

Для проведения "праймериз" во Франции было открыто 10 228 участков, для участия в голосовании нужно заплатить 2 евро и подписать "Хартию о смене власти", в которой сообщается, что избиратель "разделяет ценности республиканских правых и центристов".

Второй тур первичных выборов у правых и центристов состоится 27 ноября. 

Украинская правда

Темы: ФранциявиборыРосcияПутин
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