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Президентські "праймеріз" у Франції: У республіканців лідирує активний прихильник Путіна

Неділя, 20 листопада 2016, 22:18

За даними екзит-полів, у першому турі "праймеріз" - вибору кандидата у президенти Франції від правих та центристів - лідирує активний прихильник президента РФ Володимира Путіна, екс-прем'єр-міністр Франції Франсуа Фійон.  

Дані опитувань повідомляє місцеве видання BMFTV

За даними екзит-полів, Ален Жюппе  та екс-президент Франції Ніколя Саркозі - на другому та третьому місцях відповідно. 

Станом на 23:00, за даними підрахунку 63% голосів виборців на "праймеріз", Фійон отримує 43% голосів, Жюппе - 27%, Саркозі - 22%.

 

Згодом Саркозі виступив із заявою, у якій  визнав свою поразку "праймеріз".  Також Саркозі повідомив, що у другому турі "праймеріз" підтримає кандидатуру Франсуа Фійона.


Експерти припускають, що саме переможець цього відбору з великою часткою ймовірності очолить Францію у травні 2017 року. 

Суперником переможця цих "праймеріз" стане, скоріш за все, ультраправа Марін Ле Пен, яка, за даними соцдосліджень, з величезним відривом випереджає найближчого конкурента у президентських рейтингах - лідера республіканців Ніколя Саркозі. Він, у свою чергу, судячи з "праймеріз", до другого туру відбору кандидата не проходить. 

Для проведення "праймеріз" у Франції було відкрито 10 228 ділянок, для участі у голосуванні потрібно заплатити 2 євро і підписати "Хартію про зміну влади", у якій повідомляється, що виборець "розділяє цінності республіканських правих і центристів".

Другий тур первинних виборів у правих і центристів відбудеться 27 листопада. 

Українська правда 

Теми: ФранціявибориРосіяПутін
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