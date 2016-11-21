В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму

00
6
Понедельник, 21 ноября 2016, 11:40

В Министерстве обороны еще раз подчеркнули, что сообщения спецслужб РФ об "украинских диверсантах" в Крыму являются информационной провокацией российской пропаганды.

Об этом в комментарии "Украинской правде" сказал в понедельник спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, комментируя новые задержания в Крыму.

"Сегодня мы являемся свидетелями продолжения лживого сериала авторства российского ФСБ под названием "куда ни глянь, везде они". Очередная серия – "задержание украинских разведчиков", – отметил полковник.

По словам Лысенко, это – новая технология гибридной войны, которую Россия активно ведет против Украины.

"На самом деле российские спецслужбы пытаются дискредитировать украинских военных, у которых сейчас очень высокий уровень доверия у украинского общества. Во вторых обвинить Украину в якобы агрессивных действиях и показать якобы эффективность спецслужб РФ", – сказал спикер АТО.

Он напомнил, что так называемые задержания "украинских диверсантов" происходят на территории оккупированного Крыма.

"Почему такой "успех" ФСБ? Ответ очень прост: на территории Крыма осталось много бывших военнослужащих, которые уже давно оставили службу, вышли в запас, которые проживают со своими семьями и занимаются своим бизнесом. Их личные дела остались в военных комиссариатах, которые сейчас также работают", – подчеркнул Лысенко.

"Для любого сотрудника ФСБ, даже если у него опыта 1 день работы, нетрудно зайти взять личное дело которого запасника и сделать из него "диверсанта". Поэтому сейчас мы видим конкретные фамилии. Но то, что им инкриминируется, – сплошная выдумка", – добавил он.

Лысенко подчеркнул, что военнослужащие Украины, которые сейчас несут службу, они остаются в воинских частях и выполняют боевые задачи.

"Ни одного из них никто нигде не задерживал", – заявил полковник.

Как сообщалось, 21 ноября стало известно об аресте в оккупированном Крыму двух человек, которых также окрестили "украинскими диверсантами".

В суде, контролируемом российской оккупационной властью, якобы установили связь задержанных с тремя ранее задержанными украинцами.

Валентина Романенко, УП

Темы: Крым Политзаключенные заложники
Подписывайтесь на наши push-сообщения, чтобы первыми узнавать о появлении новых материалов. Мы обещаем присылать только действительно важные новости.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
По теме
В оккупированном Крыму арестовали еще двоих "диверсантов" 21 ноября 2016, 09:34
Муждабаев и Ходорковский поспорили из-за Крыма 21 ноября 2016, 01:56
В НАТО признали: Агрессия РФ - главный фактор дестабилизации безопасности в мире 20 ноября 2016, 21:38
Комментарии — 6
Авторизуйтесь чтобы писать комментарии
Выйти Правила комментирования
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
IP: 185.72.244.---koine21.11.2016 12:51
Я логіки не бачу у таких заявах, бо якщо ми воюємо з РФ, то звісно повинні бути розвідники і диверсанти у ворога, якщо їх затримали і ми від своїх відрікаємся, то такій армії і такій державі не має віри.
ОтветитьС цитатой
IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:48
Олег Марценков:
SERGIO_S
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
И "дым", и "огонь" только в воспаленном мозгу рашистских убийц.
А то вы еще и распятых мальчиков из Славянска вспомните.
ОтветитьС цитатой
IP: 194.186.207.---Олег Марценков21.11.2016 12:36
SERGIO_S
ЛЭП тоже никто не валил? (Правда не на территории Крыма, но дай волю...)
А никто не обещал устраивать смертоносные диверсии на паромной переправе в разгар курортного сезона?
Я разделяю Ваш скептицизм, но нет дыма без огня...
ОтветитьС цитатой
IP: 194.186.207.---Олег Марценков21.11.2016 12:33
FANTASMA!
Ага! Мы этого именно и хотели!
Слегонца задолбались смотреть, как Украина разворовывает нашу землю, предприятия и природу, как меджлис торгует заповедниками и валит православные кресты.
Без обид, украинцы! Нам 37-й год милее :)
ОтветитьС цитатой
IP: 193.46.66.---Sergio_S21.11.2016 12:33
Нашествие украинских "диверсантов" в Крыму началось вскоре после крылатой фразы путинской шестерки - Медведева - о финансировании Крыма. Откуда ж деньгт, если кругом украинские диверсанты?
ОтветитьС цитатой
Все комментарии
Главные новости
За сутки в зоне АТО ранены 2 бойца – штаб
В штабе АТО пояснили "успех" борьбы ФСБ с "диверсантами" в Крыму
Мемориал и музей Революции будут на Аллее Героев Небесной сотни
Очевидцы: Боевики установили САУ в Макеевке в жилых кварталах
Все новости
Фото

10 архитекторов, у которых был один проект, и тот провалили

Новая жизнь не "с понедельника"

8 шагов, чтобы стать счастливее и здоровее