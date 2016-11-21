Сына Джемилева должны освободить в пятницу – адвокат

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Понедельник, 21 ноября 2016, 14:40

Российский адвокат Марк Фейгин подтвердил информацию о предстоящем освобождении сына лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева – Хайсера.

Об этом он сказал в коментарии "Крым Реалии" 21 ноября.

"Хайсер Джемилев будет освобожден в ближайшую пятницу, так как срок его заключения заканчивается", – сообщил Фейгин.

Адвокат, впрочем, не исключил возможности возникновения препятствий в процессе освобождения сына Джемилева.

"Препятствия всегда могут возникнуть, никто от них не застрахован. Что касается места его пребывания после освобождения, то сейчас этот вопрос (так как был установлен административный надзор) решается", – сказал Фейгин.

Ранее российский адвокат Николай Полозов не исключал, что против сына Джемилева в России могут возбудить новое уголовное дело.

"Сам Хайсер необходим РФ в качестве заложника, инструмента давления на его отца, лидера крымских татар", – выразил он свое мнение.

Как известно, Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Хайсером Джемилевым.

"Это означает, что после освобождения он должен будет в течение трех лет отмечаться в полиции, не сможет оставлять регион и должен быть дома в определенное время", – объяснял Полозов.

Хайсера Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

До аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.

Темы: Джемилев Крым крымские татары права человека
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