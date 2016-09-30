Суд РФ решил 3 года держать сына Джемилева "под колпаком"

Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года над сыном Мустафы Джемилева Хайсером, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил его адвокат Николай Полозов.

"Стало известно, что за "тайный суд" прошёл над Хайсером Джемиловым в середине сентября. Ему установили административный надзор на 3 года", - написал он.

"Нет никаких сомнений, что власти РФ этим запретом планируют удерживать и дальше гражданина Украины на территории РФ и контролируемых территориях, для оказания через него дальнейшего давления на его отца – лидера крымскотатарского народа Мустафу Джемилева", - добавил Полозов.

В комментарии УП он отметил, что норма админнадзора предусмотрена законом с 2011.

"Ограничение в отношении лиц, освободившихся после отбывания наказания. Речь идет о надзоре уже после освобождения. Он был поставлен на учет как злостный нарушитель установленного порядка отбывания наказания", - сообщил Полозов.

"Это означает, что после освобождения он должен будет в течение трех лет отмечаться в полиции, не может оставлять регион и должен быть дома в определенное время", - добавил адвокат.

Как известно, Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи Эдэмовома из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсер Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново. Хайсер вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Верховный суд Российской Федерации сократил на 1,5 года срок заключения в 5 лет, определенный Краснодарским краевым судом РФ.

Хайсер Джемилев отбывает наказание в Астраханской колонии №10, поскольку Россия отказалась выдать его Украине по повторному экстрадиционному запросу.

10 июля 2015 Европейский суд по правам человека постановил освободить Хайсер Джемилева из СИЗО. Однако Россия не отреагировала на это решение.