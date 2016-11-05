Адвокат опасается, что против Хайсера Джемилева в РФ возбудят новое дело

Российский адвокат Николай Полозов, защищающий интересы сына Мустафы Джемилева Хайсера, опасается, что против его подзащитного в России могут возбудить новое уголовное дело.

"Сам Хайсер необходим РФ в качестве заложника, инструмента давления на его отца, лидера крымских татар", - сказал Полозов в эфире "Громадського радіо" в субботу.

"Но срок Хайсера подходит к своему завершению. Больше всего я опасаюсь, что российская власть не захочет так просто отпускать этого заложника и попытается каким-то образом удержать его", - отметил адвокат.

По его словам, это может быть возбуждение какого-то нового дела – например, что Хайсер прямо в колонии что-то украл.

"В конце концов, если его освободят из колонии, никто не мешает оперативникам подбежать, бросить ему в карман патроны и сказать: "Смотрите, у него снова оружие", - допускает Полозов.

В то же время, по его словам, "предмет давления выбран крайне неудачный".

"Мустафа Джемилев абсолютно не тот человек, на которого можно давить. Даже его собственным сыном", - считает адвокат.

Как известно, 30 сентября Советский районный суд Астрахани отказал Джемилеву в условно-досрочном освобождении, так как принял позицию государственного обвинителя, который в ходе дебатов негативно охарактеризовал Хайсер Джемилева, отметив, что он имеет 22 взыскания, "признан в колонии злостным нарушителем правопорядка" и "не изъявил желания трудоустроиться".

Позже стало известно, что Советский райсуд Астрахани на "тайном заседании" установил административный надзор на 3 года на сына Мустафы Джемилева Хайсер, который должен выйти из российской тюрьмы 26 ноября.

Защита Хайсера Джемилева направила апелляционную жалобу на решение суда об отказе в условно досрочном освобождении 10 октября.

Хайсер Джемилева обвиняли в том, что в мае 2013 года он во дворе своего дома в Бахчисарае убил знакомого семьи Февзи эдемовом из ружья своего отца.

К аннексии Крыма Россией Днепровский суд Киева определил для Хайсера Джемилева меру наказания в виде 3 лет и 8 месяцев лишения свободы. После аннексии Крыма российские следственные органы решили расследовать его дело заново.

Хайсера вывезли из симферопольского СИЗО в Краснодарский край.

Украинская правда