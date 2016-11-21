Суд постановил назначить "экс-замминистра ЛНР" украинским чиновником

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Понедельник, 21 ноября 2016, 17:02

Суд постановил назначить бывшего "заместителя министра здравоохранения ЛНР" Павла Малыша начальником департамента здравоохранения Луганской областной военно-гражданской администрации.

Об этом на своей странице в Facebook написала депутат от БПП Ольга Богомолец.

"Во времена Виктора Федоровича – член постоянной комиссии Луганского облсовета и начальник управления здравоохранения, далее 1-й заместитель министра здравоохранения ЛНР", – сообщила она биографию Малыша.

"Настоящий гуманист", который по свидетельству наших волонтеров в августе 2014 года инициировал создание при Луганской областной больнице бригады врачей, которые бы осуществляли эвтаназию раненым и пленным бойцам ВСУ", – добавила она.

Богомолец выразила надежду, что этот чиновник на своем посту долго не задержится.

В свою очередь председатель Луганской военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз в комментариях к посту Богомолец написал, что администрация обжаловала решение суда о восстановлении Малыша.

О том, что Малыш работал в "министерстве ЛНР" СМИ писали еще в 2014 году.

Украинская правда

Темы: "ЛНР" Луганская область суд
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Комментарии — 3
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IP: 178.54.18.---Механік21.11.2016 19:31
У навчального закладу , де здобув освіту суддя , відібрати ліцензію.
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IP: 93.73.27.---Gonta_2021.11.2016 18:27
dekster:
Шановна УП, може потрібно вказати який суд. Може російський чи парагвайський?
І ще громадськість має прослідкувати, щоб суддя, який це вчинив, не лише втратив посаду (звичайно "без вихідної допомоги" і з пенсіним забезпеченням на загальних підставах), а ще й отримав анулювання свого юридичного диплома на тій підставі, що практика підтвердила що він реально пагано навчився.
Цікаво, після скількох подібних прецедентів запропонованого покарання, такі судові рішення повністю зникнуть
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IP: 82.207.118.---dekster21.11.2016 17:35
Шановна УП, може потрібно вказати який суд. Може російський чи парагвайський?
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