Митингующие разбили окна в офисах Медведчука и "Сбербанка"
Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука.
Об этом сообщает корреспондент УП.
Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания.
Офисное помещение первого этажа начало гореть.
Mały pożar w biurze Medwedczuka pic.twitter.com/uxm9PTeCpz— Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016
Несмотря на то, что руководители националистических организаций призвали всех вернуться на Майдан, некоторые люди продолжили бить окна.
Через несколько минут правоохранители оттеснили митингующих, приехали пожарные, и люди начали расходиться.
В то же время в районе станции метро Площадь Льва Толстого участники акции крушили окна и двери офиса российского "Сбербанка". Есть задержанные.
Радикали розтрощили Сбербанк на Льва Толстого pic.twitter.com/5zMzW21U2s— Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016
Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.
Ранее уже произошли небольшие столкновения с правоохранителями.
Роман Кравец, Саша Ночь, УП
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