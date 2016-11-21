Митингующие разбили окна в офисах Медведчука и "Сбербанка"

Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания.

Офисное помещение первого этажа начало гореть.

Mały pożar w biurze Medwedczuka pic.twitter.com/uxm9PTeCpz — Piotr Andrusieczko (@PAndrusieczko) November 21, 2016

Несмотря на то, что руководители националистических организаций призвали всех вернуться на Майдан, некоторые люди продолжили бить окна.

Через несколько минут правоохранители оттеснили митингующих, приехали пожарные, и люди начали расходиться.

В то же время в районе станции метро Площадь Льва Толстого участники акции крушили окна и двери офиса российского "Сбербанка". Есть задержанные.

Радикали розтрощили Сбербанк на Льва Толстого pic.twitter.com/5zMzW21U2s — Roman Kravets (@RomanKravets) November 21, 2016

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Ранее уже произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП