Митингующие разбили окна в офисах Медведчука и "Сбербанка"

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Понедельник, 21 ноября 2016, 20:26

Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука.

Об этом сообщает корреспондент УП.

Радикально настроенные люди подожгли шину и разбили окна первого этажа здания.

Офисное помещение первого этажа начало гореть.

Несмотря на то, что руководители националистических организаций призвали всех вернуться на Майдан, некоторые люди продолжили бить окна.

Через несколько минут правоохранители оттеснили митингующих, приехали пожарные, и люди начали расходиться.

В то же время в районе станции метро Площадь Льва Толстого участники акции крушили окна и двери офиса российского "Сбербанка". Есть задержанные.

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Ранее уже произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

Роман Кравец, Саша Ночь, УП

Темы: Майдан Киев акции
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Комментарии — 4
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IP: 92.112.141.---bop194921.11.2016 22:03
,биттям вони ж нічого не вирішили-і прихильників не думаю що додалось-що організатори цього дійства думали?
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IP: 91.219.220.---З Полтави21.11.2016 21:28
А сколько Ощадбанков Украины в московии? Нет ни одного? Странная у нас война однако.
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IP: 80.70.65.---Prol7721.11.2016 21:22
"гідно" відзначили річницю Революції Гідності, дуже "гідно".
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IP: 178.67.188.---Vadim Slutsky21.11.2016 21:07
Давно заметил, что достойные и свободные люди очень любят окна бить.
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