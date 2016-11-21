Годовщина Революции Достоинства: На Майдане собирается вече

На Майдане Независимости в Киеве возле стелы собирается вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Сейчас у стелы находится несколько сотен людей с флагами "Правого сектора" и ОУН.

фото: Роман кравец

фото: Роман кравец

У здания Главпочтамта проходит еще одно мероприятие, где поют патриотические песни и читают стихи.

Там видны флаги неизвестных партий. С импровизированной сцены звучат призывы против власти.

Как известно, в понедельник с 6:30 утра в связи с мерами в честь Дня достоинства и свободы в Киеве были перекрыты улицы в центре города.

Президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала евромайдан заявил, что мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев

Небесной Сотни.

Роман Кравец, УП