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Годовщина Революции Достоинства: На Майдане собирается вече

Понедельник, 21 ноября 2016, 17:40

На Майдане Независимости в Киеве возле стелы собирается вече по случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

Сейчас у стелы находится несколько сотен людей с флагами "Правого сектора" и ОУН.

 
фото: Роман кравец
 
фото: Роман кравец

У здания Главпочтамта проходит еще одно мероприятие, где поют патриотические песни и читают стихи.

Там видны флаги неизвестных партий. С импровизированной сцены звучат призывы против власти.

Как известно, в понедельник с 6:30 утра в связи с мерами в честь Дня достоинства и свободы в Киеве были перекрыты улицы в центре города.

Президент Петр Порошенко 21 ноября, выступая по случаю третьей годовщины начала евромайдан заявил, что мемориал и музей Революции создадут в Киеве на Аллее Героев

Небесной Сотни.

Роман Кравец, УП

Темы: МайданКиевмитинги
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