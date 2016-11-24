Адвокаты Ефремова утверждают, что срок его содержания уже истек

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Четверг, 24 ноября 2016, 11:26

Адвокаты экс-лидера фракции Партии регионов Александра Ефремова утверждают, что срок содержания его под стражей истек в 7 часов 28 минут.

Об этом на заседании Печерского райсуда Киева, где рассматривается ходатайство о продлении содержания под стражей, заявила защита экс-нардепа.

"Наш подзащитный находится незаконно под решеткой уже 3 с половиной часа", – сказал адвокат Евгений Солодко.

"Вопрос задержания обязывают поминутно просчитывать, поэтому до начала продолжения я подаю ходатайство о немедленном освобождении Александра Ефремова из-за решетки. Прошу посадить его на скамью возле нас. Думаю, уже стоит заменить ходатайство на избрание меры пресечения, а не продление содержания под стражей", – добавил он.

В свою очередь прокурор Павел Кожуховский заявил, что срок содержания Ефремова заканчивается 24 ноября в 24 часа.

"Правовых оснований для удовлетворения этого ходатайства нет", – сказал он.

Следственный судья Владимир Карабань отклонил ходатайство защиты.

"Опираясь на постановления Печерского райсуда и апелляционного суда Киева срок содержания под стражей истекает в 24 часа последнего дня срока. То есть до конца сегодняшнего дня", – сказал он.

Роман Кравец, Олег Шанковский, УП

Темы: Ефремов
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