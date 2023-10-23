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"Регионал" Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву – СМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 23 октября 2023, 13:16
Регионал Ефремов, обвиняемый в госизмене, сбежал в Москву – СМИ

Обвиняемый в государственной измене соратник Януковича, бывший председатель фракции "Партии Регионов" в ВР Александр Ефремов после начала полномасштабного вторжения РФ сбежал в Москву.

Источник: "Схемы"

Дословно: "Ефремов выехал из Украины после начала полномасштабного вторжения РФ через Словакию и с тех пор не возвращался.

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Где он теперь? По нашим данным, в Москве. Перед вторжением Ефремов неоднократно ездил в РФ - последний раз в феврале 2022-го.

Журналисты установили, что Ефремов зарегистрировался в Москве, в элитных апартаментах в жилом комплексе "Триумф-Палас". Эта недвижимость записана на его сына - Игоря Ефремова. Ее общая площадь составляет более 650 квадратных метров, ориентировочная стоимость - около 4 млн долларов".

Детали: Журналисты позвонили Ефремову на его российский номер. На вопрос, что он делает в Москве и планирует ли возвращаться в Украину, ответил: "Вы знаете, у меня не входит в планы давать сейчас какие-то интервью, до свидания".

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Ефремова в Украине обвиняют в ряде преступлений - по версии следствия, депутат способствовал созданию группировки "ЛНР", помогал захватывать здания Луганской ОГА и СБУ в 2014-м году.

Также его обвиняют в госизмене. Дело в отношении него находится на стадии судебного рассмотрения.

В 2019-м Ефремов вышел из-под стражи после трех лет пребывания в СИЗО Старобельска (Луганская область).

Сначала экс-депутата отпустили под домашний арест, а затем изменили меру пресечения на личное обязательство на два месяца, которую после этого не продлили.

В Офисе генпрокурора журналистам сообщили, что Ефремов не имеет меры пресечения и не находится в розыске.

Материалы по его делу должны были передать из суда Старобельска, который находится в оккупации, в Синельниковский суд Днепропетровской области. Однако информация о такой передаче в ОГП "не поступала".

Темы: ЕфремовПартия регионоввойнаРосcия
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