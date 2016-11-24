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Адвокати Єфремова стверджують, що термін його утримання вже минув

Четвер, 24 листопада 2016, 10:26

Адвокати екс-лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова стверджують, що строк утримання його під вартою минув о 7 годині 28 хвилин.

Про це на засіданні Печерського райсуду Києва, де розглядають клопотання про продовження утримання під вартою, заявив захист екс-нардепа.

"Наш підзахисний перебуває незаконно під гратами вже 3 з половиною години", – сказав адвокат Євген Солодко.

"Питання затримання зобов'язують похвилинно прораховувати, тому до початку продовження я подаю клопотання про негайне звільнення Олександра Єфремова з-за грат. Прошу посадити його на лаву біля нас. Думаю, вже варто замінити клопотання на обрання міри запобіжного заходу, а не продовження утримання під вартою", – додав він.

У свою чергу прокурор Павло Кожухівський заявив, що термін утримання Єфремова закінчується 24 листопада до 24 години.

"Правових підстав для задоволення цього клопотання немає", – сказав він.

Слідчий суддя Володимир Карабань відхилив клопотання захисту.

"Спираючись на ухвали Печерського райсуду та апеляційного суду Києва, термін тримання під вартою закінчується о 24 годині останнього дня строку. Тобто до кінця сьогоднішнього дня", – сказав він.

Роман Кравець, Олег Шанковський, УП

Теми: Єфремов
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